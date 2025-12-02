Primer Vistazo WWE Raw 08 de diciembre 2025: Cartelera y predicciones

La próxima gran edición que WWE presentará de Raw, se realizará este lunes 08 de diciembre de 2025. Esta función se llevará a cabo desde la arena T-Mobile Center en la ciudad de Kansas City, Missouri, y se emitirá en vivo tanto en Estados Unidos, México y Latinoamérica por Netflix.

► Primer Vistazo y Predicciones del WWE Raw del 08 de diciembre de 2025

Pues bien, la empresa ya ha dejado ver un primer vistazo para este show, con los primeros combates anunciados, que los traemos con su respectivo análisis y predicciones de lo que pasará, solo aquí en SÚPER LUCHAS.

Lo primero que se sabe es que el ganador del torneo Last Time Is Now, que será el 05 de diciembre de 2025 en SmackDown, en una lucha en mano a mano entre Gunther y LA Knight, hablará ante el público de Raw ya como el último rival oficialmente en la carrera de John Cena.

Esta semana en Raw, AJ Styles y Dragon Lee defendieron el Campeonato Mundial de Parejas WWE ante Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day, pero, deberán defenderlo el 08 de diciembre ante Erik e Ivar de The War Raiders.

Además, Rey Mysterio irá en mano a mano contra Finn Bálor de The Judgment Day, para continuar su rivalidad con la facción en donde está su hijo, el descarriado irreverente, Dominik Mysterio.

Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para conocer más noticias de la próxima edición de WWE Raw, como si se anuncian más luchas o segmentos.