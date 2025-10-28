Primer Vistazo WWE Raw 03 de noviembre 2025: Cartelera y predicciones

La próxima gran edición que WWE presentará de Raw, se realizará este lunes 03 de noviembre de 2025. Esta función se llevará a cabo desde el Rio Rancho Events Center en la ciudad de Río Rancho, Nuevo México, y se emitirá en vivo tanto en Estados Unidos, México y Latinoamérica por Netflix.

Pues bien, la empresa ya ha dejado ver un primer vistazo para este show, con los primeros combates anunciados, que los traemos con su respectivo análisis y predicciones de lo que pasará, solo aquí en SÚPER LUCHAS.

► Primer Vistazo y Predicciones del WWE Raw del 03 de noviembre 2025

Los nuevos Campeones Mundiales de Parejas WWE, AJ Styles y Dragon Lee, defenderán los títulos ante Finn Bálor y JD McDonagh, contra quienes ganaron el título, porque Adam Pearce les concedió una revancha luego de mucho quejarse. Claramente, si algo no pasa, de forma limpia retendrán los títulos el equipo que los fans bautizaron como «AJ Lee».

Además, Nikki Bella y la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, harán equipo para luchar ante Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez de The Judgment Day. La semana pasada, Bella salvó de un ataque a Vaquer de parte de Roxanne y Pérez, y esta semana, Pérez venció en lucha en mano a mano a la Miembro del Salón de la Fama WWE. Como ya venció una de The Judgment Day, se podría esperar el 50/50 clásico de WWE y que las técnicas se lleven la victoria.

Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para conocer más noticias de la próxima edición de WWE Raw, como si se anuncian más luchas o segmentos.