Primer Vistazo WWE NXT 11 de noviembre 2025: Cartelera y predicciones

La próxima gran edición que WWE presentará de NXT, se realizará este martes 11 de noviembre de 2025. Esta función se llevará a cabo desde la arena del WWE Performance Center en la ciudad de Orlando, Florida, y se emitirá en vivo en Estados Unidos por The CW.

► Primer Vistazo y Predicciones del WWE NXT del 11 de noviembre de 2025

La primera lucha anunciada es Josh Briggs vs. Tavion Heights, lo cual prolonga la rivlaidad que han tenido desde julio estos dos. Sumado a esto, el Campeón WWE Speed, El Grande Americano, defenderá su título ante Jasper Troy.

Además, el torneo para buscar a la nueva retadora por el Campeonato Femenil WWE Speed, que está vacante tras el hecho de que Sol Ruca tuviera que someterse a una cirugía de rodilla, tendrá a Fallon Henley luchando en la semifinal ante Skylar Raye, quien estuvo en WWE LFG y debutará oficialmente en una lucha televisada en NXT.

Por otra parte, y finalmente, Ricky Saints pondrá en juego el Campeonato NXT ante Trick Williams en una lucha de Último Hombre en Pie.

Pues bien, la empresa ya ha dejado ver un primer vistazo para este show, con los primeros combates anunciados, que los traemos con su respectivo análisis y predicciones de lo que pasará, solo aquí en SÚPER LUCHAS.

Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para conocer más noticias de la próxima edición de WWE NXT, como si se anuncian más luchas o segmentos.