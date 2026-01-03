Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 9 de enero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Key Bank Center en Buffalo, Nueva York, y entre otras cosas vimos a Giulia ganar el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 2 de enero vimos:

Rhea Ripley, Iyo Sky, Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend (** 1/2) Matt Cardona venció a Kit Wilson (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Giulia vencio a Chelsea Green (c) (***) LUCHA DE AMBULANCIA: Damian Priest venció a Aleister Black (*** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 9 de enero 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 9 de enero 2026 en la Uber Arena, en Berlín, Alemania (anteriormente llamada O2 World Berlín y Mercedes-Benz Arena), coliseo con capacidad para 17,000 espectadores

CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE – THREE STAGES OF HELL MATCH: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre

The Wyatt Sicks: Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy, Erick Rowan vs. MFT: Solo Sikoa, Tonga Loa, Tama Tonga, Talla Tonga

Rey Fénix vs. Trick Williams