Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 6 de marzo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky, y entre otras cosas vimos a Nia Jax y Lash Legend ganar el campeonato femenil de parejas.
► En el episodio de WWE SmackDown del 27 de febrero vimos:
- Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2)
- Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****)
- Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2)
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****)
- Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)
► Cartelera WWE SmackDown 6 de marzo 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 6 de marzo 2026 en el Moda Center, en Portland, Oregon, (anteriormente llamado Rose Garden Arena), arena con capacidad para 19,980 aficionados y casa de los Portland Trail Blazers de la NBA.
- Combate para definir aspirantes al Campeonato de parejas WWE
- Nia Jax y Lash Legend tendrán su fiesta de coronación
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 6 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|SyFy
|Sede
|Moda Center, Portland, Oregon
|Capacidad
|19,980 espectadores