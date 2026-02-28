Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 6 de marzo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky, y entre otras cosas vimos a Nia Jax y Lash Legend ganar el campeonato femenil de parejas.

► En el episodio de WWE SmackDown del 27 de febrero vimos:

Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2) Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****) Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****) Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 6 de marzo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 6 de marzo 2026 en el Moda Center, en Portland, Oregon, (anteriormente llamado Rose Garden Arena), arena con capacidad para 19,980 aficionados y casa de los Portland Trail Blazers de la NBA.

Combate para definir aspirantes al Campeonato de parejas WWE

Nia Jax y Lash Legend tendrán su fiesta de coronación

Información del Evento Fecha Viernes 6 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión SyFy Sede Moda Center, Portland, Oregon Capacidad 19,980 espectadores