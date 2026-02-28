Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 6 de marzo 2026

por
Logo SmackDown

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky, y entre otras cosas vimos a Nia Jax y Lash Legend ganar el campeonato femenil de parejas.

► En el episodio de WWE SmackDown del 27 de febrero vimos:

  1. Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2)
  2. Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****)
  3. Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2)
  4. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****)
  5. Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****)
  7. CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 6 de marzo 2026

Logo SmackDown

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 6 de marzo 2026 en el Moda Center, en Portland, Oregon, (anteriormente llamado  Rose Garden Arena), arena con capacidad para 19,980 aficionados y casa de los Portland Trail Blazers de la NBA.

  • Combate para definir aspirantes al Campeonato de parejas WWE
  • Nia Jax y Lash Legend tendrán su fiesta de coronación
Información del Evento
Fecha Viernes 6 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión SyFy
Sede Moda Center, Portland, Oregon
Capacidad 19,980 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
