Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 6 de febrero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el King Abdullah Financial District en Riyadh, Arabia Saudita, y entre otras cosas vimos a MFTs ganar el Campeonato de Parejas ante The Wyatt Sicks.
► En el episodio de WWE SmackDown del 30 de enero vimos:
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Rey Fénix (***)
- Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Liv Morgan y Roxanne Pérez (**)
- Axiom venció a Johnny Gargano (** 1/2)
- Ilja Dragunov venció a The Miz (***)
- Cody Rhodes, Sami Zayn, Randy Orton y Jey Uso vencieron por DQ a Bron Breakker, Bronson Reed, Austin Theory y Logan Paul (**)
► Cartelera WWE SmackDown 6 de febrero 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 6 de febrero 2026 en el Spectrum Center, en Charlotte, North Carolina,(anteriormente llamado Charlotte Bobcats Arena y Time Warner Cable Arena), coliseo con capacidad para 19,000 personas.
- Shinsuke Nakamura vs. Tama Tonga