Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 30 de enero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Bell Centre, en Montreal, Quebec, Canadá, y entre otras cosas vimos a MFTs ganar el Campeonato de Parejas ante The Wyatt Sicks.
► En el episodio de WWE SmackDown del 23 de enero vimos:
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (*** 1/2)
- Jade Cargill venció a Chelsea Green (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Dexter Lumis y Joe Gacy (c) (***)
- Nathan Frazer venció a Johnny Gargano (***)
- LUCHA PARA SER RETADORAS #1: Giulia y Kiana James vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss y Nia Jax y Lash Legend (*** 1/2)
- Trick Williams venció por DQ a Damian Priest (***)
- Carmelo Hayes retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Ilja Dragunov
- SmackDown: Jade Cargill derrotó a Chelsea Green
- SmackDown: Solo Sikoa y Tama Tonga, nuevos Campeones de Parejas WWE
► Cartelera WWE SmackDown 30 de enero 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 30 de enero 2026 en el King Abdullah Financial District en Riyadh, Arabia Saudita.
- No se han anunciado combates