Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 30 de enero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Bell Centre, en Montreal, Quebec, Canadá, y entre otras cosas vimos a MFTs ganar el Campeonato de Parejas ante The Wyatt Sicks.

► En el episodio de WWE SmackDown del 23 de enero vimos:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (*** 1/2) Jade Cargill venció a Chelsea Green (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Dexter Lumis y Joe Gacy (c) (***) Nathan Frazer venció a Johnny Gargano (***) LUCHA PARA SER RETADORAS #1: Giulia y Kiana James vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss y Nia Jax y Lash Legend (*** 1/2) Trick Williams venció por DQ a Damian Priest (***)

► Cartelera WWE SmackDown 30 de enero 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 30 de enero 2026 en el King Abdullah Financial District en Riyadh, Arabia Saudita.

No se han anunciado combates