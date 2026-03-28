Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 3 de abril 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pensilvania, y entre otras cosas vimos a Sami Zayn ganar el Campeonato de los Estados Unidos.
► En el episodio de WWE SmackDown del 27 de marzo vimos:
- The Bella Twins vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** 1/2)
- Rhea Ripley venció por DQ a B-Fab (*)
- Jelly Roll venció a Kit Wilson (**)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció a Carmelo Hayes (*** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Tiffany Stratton (**)
- Randy Orton venció a Matt Cardona (**)
- WWE SmackDown: Nikki Bella y Brie Bella vencieron Alexa Bliss y Charlotte Flair
- WWE SmackDown: Rhea Ripley atacada por Jade Cargill y secuaces
- WWE SmackDown: Jelly Roll venció a Kit Wilson
- WWE SmackDown: Sami Zayn, NUEVO Campeón de los Estados Unidos tras vencer a Carmelo Hayes
- WWE SmackDown: Tiffany Stratton cayó ante Giulia
- WWE SmackDown: Randy Orton venció a Matt Cardona | Atacó a Jelly Roll
► Cartelera WWE SmackDown 3 de abril 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 3 de abril 2026 en el Enterprise Center en Saint. Louis, Missouri, (anteriormente conocido como Kiel Center, Savvis Center y Scottrade Center), coliseo con capacidad para 19,150 aficionados y casa de los Saint Louis Blues de la NHL.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 3 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|Enterprise Center Saint. Louis, Missouri
|Capacidad
|19,150 espectadores