Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 3 de abril 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pensilvania, y entre otras cosas vimos a Sami Zayn ganar el Campeonato de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 27 de marzo vimos:

The Bella Twins vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** 1/2) Rhea Ripley venció por DQ a B-Fab (*) Jelly Roll venció a Kit Wilson (**) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció a Carmelo Hayes (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Tiffany Stratton (**) Randy Orton venció a Matt Cardona (**)

► Cartelera WWE SmackDown 3 de abril 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 3 de abril 2026 en el Enterprise Center en Saint. Louis, Missouri, (anteriormente conocido como Kiel Center, Savvis Center y Scottrade Center), coliseo con capacidad para 19,150 aficionados y casa de los Saint Louis Blues de la NHL.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Viernes 3 de abril de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión USA Network Sede Enterprise Center Saint. Louis, Missouri Capacidad 19,150 espectadores