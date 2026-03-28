Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 3 de abril 2026

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Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pensilvania, y entre otras cosas vimos a Sami Zayn ganar el Campeonato de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 27 de marzo vimos:

  1. The Bella Twins vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** 1/2)
  2. Rhea Ripley venció por DQ a B-Fab (*)
  3. Jelly Roll venció a Kit Wilson (**)
  4. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció a Carmelo Hayes (*** 1/2)
  5. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Tiffany Stratton (**)
  6. Randy Orton venció a Matt Cardona (**)

► Cartelera WWE SmackDown 3 de abril 2026

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El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 3 de abril 2026 en el Enterprise Center  en Saint. Louis, Missouri, (anteriormente conocido como Kiel Center, Savvis Center y Scottrade Center), coliseo con capacidad para 19,150 aficionados y casa de los Saint Louis Blues de la NHL.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Viernes 3 de abril de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión USA Network
Sede  Enterprise Center  Saint. Louis, Missouri
Capacidad 19,150 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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