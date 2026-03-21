Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 27 de marzo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Lenovo Center, en Raleigh, Carolina del Norte y entre otras cosas vimos a Damian Priest y R-Truth ganar el campeonato de parejas.

► En el episodio de WWE SmackDown del 20 de marzo vimos:

  1. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth vencieron a JC Mateo y Tama Tonga (c) (*)
  2. Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Axiom y Nathan Frazer (***)
  3. Aleister Black venció a Sami Zayn (****)
  4. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (****)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vencieron por DQ a Nikki Bella y Brie Bella(***)

► Cartelera WWE SmackDown 27 de marzo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 27 de marzo 2026 en  la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pensilvania, (anteriormente Consol Energy Center), coliseo que tiene una capacidad para 19,100 personas. Es  la casa de los Pittsburgh Penguins de la NHL.

  • CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia (c) vs. Tiffany Stratton
  • Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. The Bella Twins
  • Kit Wilson vs. Jelly Roll
Información del Evento
Fecha Viernes 27 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión USA Network
Sede PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pensilvania
Capacidad  19,100 espectadores
