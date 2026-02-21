Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 27 de febrero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Amerant Bank Arena en Sunrise, Florida y entre otras cosas vimos a Trick Williams clasificar al combate de Elimination Chamber.
► En el episodio de WWE SmackDown del 20 de febrero vimos:
- Tama Tonga venció a Ilja Dragunov (** 1/2)
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Charlotte Kiana James venció a Flair y Nia Jax (***)
- Oba Femi venció a Kit Wilson (*)
- Tiffany Stratton venció a Alba Fyre (**)
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Trick Williams venció a Carmelo Hayes y Damian Priest (***)
- Rhea Ripley venció por DQ a Giulia (**)
- Aleister Black venció a Randy Orton (** 1/2)
- SmackDown: Tama Tonga venció a Ilja Dragunov | Uncle Howdy amenazó a Solo Sikoa
- SmackDown: Kiana James venció a Charlotte Flair y Nia Jax y clasificó a Elimination Chamber
- SmackDown: Oba Femi destrozó a Kit Wilson por segunda vez
- SmackDown: Tiffany Stratton venció a Alba Fyre
- SmackDown: Trick Williams venció a Damian Priest y Carmelo Hayes y va a Elimination Chamber
- SmackDown: Rhea Ripley venció a Giulia por ataque de Nia Jax y Lash Legend
- SmackDown: Aleister Black venció a Randy Orton con ayuda de Drew McIntyre
► Cartelera WWE SmackDown 27 de febrero 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 27 de febrero 2026 KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky, coliseo con capacidad para 22,090 aficionados y casa de los Louisville Cardinals de la NCAA.
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: RHIYO (Rhea Ripley e IYO SKY) vs. The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend)
- Solo Sikoa vs. Uncle Hodwy
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 27 de febrero de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|SyFy
|Sede
|KFC Yum! Center, Louisville, Kentucky
|Capacidad
|22,090 espectadores