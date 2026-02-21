Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 27 de febrero 2026

por
Logo SmackDown

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Amerant Bank Arena en Sunrise, Florida  y entre otras cosas vimos a Trick Williams clasificar al combate de Elimination Chamber.

► En el episodio de WWE SmackDown del 20 de febrero vimos:

  1.  Tama Tonga venció a Ilja Dragunov (** 1/2)
  2. LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Charlotte  Kiana James venció a Flair y Nia Jax (***)
  3. Oba Femi venció a Kit Wilson (*)
  4. Tiffany Stratton venció a Alba Fyre (**)
  5. LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Trick Williams venció a Carmelo Hayes y Damian Priest (***)
  6. Rhea Ripley venció por DQ a Giulia (**)
  7.  Aleister Black venció a Randy Orton (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 27 de febrero 2026

Logo SmackDown

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 27 de febrero 2026 KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky, coliseo con capacidad para 22,090 aficionados y casa de los Louisville Cardinals de la NCAA.

  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: RHIYO (Rhea Ripley e IYO SKY) vs. The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend)
  • Solo Sikoa vs. Uncle Hodwy
Información del Evento
Fecha Viernes 27 de febrero de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión SyFy
Sede KFC Yum! Center, Louisville, Kentucky
Capacidad 22,090 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos