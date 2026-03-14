Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 20 de marzo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona, y entre otras cosas vimos a Nia Jax y Lash Legend retener el campeonato mundial de parejas.
► En el episodio de WWE SmackDown del 13 de marzo vimos:
- Uncle Howdy y Erick Rowan vencieron a Solo Sikoa y Talla Tonga (***)
- Jade Cargill venció a Michin (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax (c) vencieron por DQ a Alexa Bliss y Charlotte Flair (*** 1/2)
- Damian Priest y R-Truth vencieron a Ángel Garza y Berto (*** 1/2)
- Tiffany Stratton venció a Kiana James (*** 1/2)
- Trick Williams venció a Jacob Fatu (*** 1/2)
► Cartelera WWE SmackDown 20 de marzo 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 20 de marzo 2026 en el Lenovo Center, en Raleigh, Carolina del Norte (anteriormente llamado Raleigh Entertainment and Sports Arena, RNC Center y PNC Arena ), coliseo con capacidad para 19,700 aficionados y casa de los Carolina Hurricanes de la NHL.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) (c) vs. Bella Twins (Nikki Bella y Brie Bella).
- Segmento con Kit Wilson y Jelly Roll
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 20 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|Lenovo Center Raleigh, Carolina del Norte
|Capacidad
|19,700 espectadores