Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 20 de febrero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el United Supermarkets Arena, en el campus de Texas Tech University en Lubbock, Texas, y entre otras cosas vimos a Jade Cargill retener el Campeonato Feenil.
► En el episodio de WWE SmackDown del 13 de febrero vimos:
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend sin ganadoras (***)
- MFTs (Solo Sikoa, JC Mateo, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tongs) vencieron a Shinsuke Nakamura, Apollo Crews, Matt Cardona, Carmelo Hates e Ilja Dragunov (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Alexa Bliss vencio a Zelina Vega y Giulia (** 1/2)
- Trick Williams venció a Rey Fénix (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) retuvo ante Jordynne Grace (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Cody Rhodes venció a Jacob Fatu y Sami Zayn (*** 1/2)
- SmackDown: En caos total terminó lucha entre Iyo Sky y Rhea Ripley ante Nia Jax y Lash Legend
- SmackDown: MFT vencieron a Carmelo Hayes, Shinsuke Nakamura, Matt Cardona y más
- SmackDown: Alexa Bliss venció a Giulia y Zelina Vega y clasifica a Elimination Chamber 2026
- SmackDown: Trick Williams venció a Rey Fénix
- SmackDown: Jade Cargill retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Jordynne Grace
- SmackDown: Cody Rhodes venció a Sami Zayn y Jacob Fatu y clasificó a Elimination Chamber 2026
► Cartelera WWE SmackDown 20 de febrero 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 20 de febrero 2026 en el Amerant Bank Arena en Sunrise, Florida (anteriormente llamado BB&T Center, BankAtlantic Center, Broward County Civic Arena, National Car Rental Center y Office Depot Center) coliseo con capacidad para 20,737 espectadores, y casa de los Florida Panthers de la NHL.
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Camerlo Hayes vs. Damian Priest vs. Trick Williams
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Kiana James
- Kit Wilson vs. Oba Femi
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 20 de febrero de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|SyFy
|Sede
|Amerant Bank Arena Sunrise, Florida
|Capacidad
|20,737 espectadores