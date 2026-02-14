Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 20 de febrero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el United Supermarkets Arena, en el campus de Texas Tech University en Lubbock, Texas, y entre otras cosas vimos a Jade Cargill retener el Campeonato Feenil.

► En el episodio de WWE SmackDown del 13 de febrero vimos:

CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend sin ganadoras (***) MFTs (Solo Sikoa, JC Mateo, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tongs) vencieron a Shinsuke Nakamura, Apollo Crews, Matt Cardona, Carmelo Hates e Ilja Dragunov (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Alexa Bliss vencio a Zelina Vega y Giulia (** 1/2) Trick Williams venció a Rey Fénix (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) retuvo ante Jordynne Grace (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Cody Rhodes venció a Jacob Fatu y Sami Zayn (*** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 20 de febrero 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 20 de febrero 2026 en el Amerant Bank Arena en Sunrise, Florida (anteriormente llamado BB&T Center, BankAtlantic Center, Broward County Civic Arena, National Car Rental Center y Office Depot Center) coliseo con capacidad para 20,737 espectadores, y casa de los Florida Panthers de la NHL.

CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Camerlo Hayes vs. Damian Priest vs. Trick Williams

Información del Evento Fecha Viernes 20 de febrero de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión SyFy Sede Amerant Bank Arena Sunrise, Florida Capacidad 20,737 espectadores