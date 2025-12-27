Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 2 de enero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó grabado en la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, y entre otras cosas vimos a Carmelo Hayes ganar el Campeonato de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 26 de diciembre vimos:

LUCHA CALLEJERA AL ESTILO MILAGRO EN LA CALLE 34: Joe Hendry venció a The Miz (** 1/2) Charlotte Flair venció a Lash Legend (**) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes venció a Ilja Dragunov (c) (*** 1/2) Giulia y Kiana James vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 2 de enero 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 2 de enero 2026 en el Key Bank Center en Buffalo, Nueva York, (anteriormente llamado Marine Midland Arena, HSBC Arena y First Niagara Center), coliseo que tiene una capacidad para 19,200 personas y es casa de los Buffalo Sabres de la NHL.

Charlotte Flair, Alexa Bliss, Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend

Jade Cargill vs. Michin

Damian Priest vs. Aleister Black