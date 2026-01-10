Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 16 de enero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Uber Arena, en Berlín, Alemania, y entre otras cosas vimos a Drew McIntyre ganar el Campeonato Indiscutible WWE.
► En el episodio de WWE SmackDown del 9 de enero vimos:
- Rey Fénix venció a Trick Williams (**)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Alexa Bliss (** 1/2)
- MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tonga) vencieron a The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy y Erick Rowan) (** 1/2)
- Jordynne Grace venció a Alba Fyre (* 1/2)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Shinsuke Nakamura (***)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE | TRES NIVELES DEL INFIERNO: Drew McIntyre venció a Cody Rhodes (c) (****)
- Trick Williams se desquita con Rey Fénix tras desafiar a Randy Orton en SmackDown
- Giulia se mantiene campeona de Estados Unidos tras vencer a Alexa Bliss
- SmackDown: Los Wyatt Sicks fueron derrotados por Solo Sikoa y los MFTs
- Jordynne Grace derrotó a Alba Fyre, pero recibió advertencia de Jade Cargill
- SmackDown: Carmelo Hayes retuvo el título ante Shinsuke Nakamura
- Drew McIntyre venció a Cody Rhodes y es el nuevo Campeón Indisputable WWE
► Cartelera WWE SmackDown 16 de enero 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 16 de enero 2026 en la OVO Arena en Wembley, Londres, Inglaterra, coliseo con capacidad para 12,500 aficionados.
- COMBATE CLASIFICATORIO PARA CONTENDIENTE NUMERO UNO CAMPEOANTO INDISCUTIBLE WWE: Randy Orton vs. The Miz
- COMBATE CLASIFICATORIO PARA CONTENDIENTE NUMERO UNO CAMPEOANTO INDISCUTIBLE WWE: Matt Cardona vs. Trick Williams
- COMBATE CLASIFICATORIO PARA CONTENDIENTE NUMERO UNO CAMPEOANTO INDISCUTIBLE WWE: Damian Priest vs. Solo Sikoa
- COMBATE CLASIFICATORIO PARA CONTENDIENTE NUMERO UNO CAMPEOANTO INDISCUTIBLE WWE: Sami Zayn vs. Ilja Dragunov