Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 13 de febrero 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Spectrum Center, en Charlotte, North Carolina, y entre otras cosas vimos a Rhea Ripley e Iyo Sky retener el Campeonato Mundial Femenil de parejas.

► En el episodio de WWE SmackDown del 6 de febrero vimos:

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Iyo Sky y Rhea Ripley (c) retuvieron ante Giulia y Kiana James (***) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante The Miz (*** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Tiffany Stratton venció a Lash Legend y Chelsea Green (***) Oba Femi venció a Kit Wilson (** 1/2) Tama Tonga venció a Shinsuke Nakamura (*** 1/2) Jade Cargill y Jordynne Grace vencieron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez (***) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Randy Orton venció a Aleister Black y Solo Sikoa (****)

► Cartelera WWE SmackDown 13 de febrero 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 13 de febrero 2026 en el United Supermarkets Arena, en el campus de Texas Tech University en Lubbock, Texas (anteriormente llamado United Spirit Arena), coliseo con capacidad para 15,098 personas, y casa de los Texas Tech Red Raiders de la NCAA.

CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Cody Rhodes vs. Jacob Fatu vs. Sami Zayn

Cody Rhodes vs. Jacob Fatu vs. Sami Zayn CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER FEMENIL: Alexa Bliss vs. Giulia vs. Zelina

Alexa Bliss vs. Giulia vs. Zelina CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Jordynne Grace

Jade Cargill (c) vs. Jordynne Grace CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend

Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend Rey Fenix vs. Trick Williams