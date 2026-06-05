Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 12 de junio 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Unipol Arena en Casalecchio di Reno, Bolonia, Italia, y entre otras cosas vimos a Dominik Mysterio avanzar en el torneo King of the Ring.

► En el episodio de WWE SmackDown del 5 de junio vimos:

TORNEO QUEEN OF THE RING: Raquel Rodríguez venció a Bayley, Jacy Jayne y Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Royce Keys (* 1/2) Jade Cargill y Michin vencieron a Charlotte Flair y Tiffany Stratton (**) Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (**) Lash Legend venció a Chelsea Green (*) TORNEO KING OF THE RING: Dominik Mysterio venció a Damian Priest, Trick Williams y Bron Breakker (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 12 de junio 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 12 de junio 2026 en el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island, (anteriormente llamado Providence Civic Center y Dunkin’ Donuts Center), arena con capacidad para 14,000 aficionados y casa de los Providence Bruins de la AHL.

TORNEO QUEEN OF THE RING: Sol Ruca vs Lyra Valkyria vs Charlotte Flair vs Jade Cargill

Sol Ruca vs Lyra Valkyria vs Charlotte Flair vs Jade Cargill TORNEO KING OF THE RING: Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor