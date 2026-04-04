Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 10 de abril 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Enterprise Center en Saint. Louis, Missouri y entre otras cosas vimos a Sami Zayn retener el Campeonato de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 3 de abril vimos:

Rhea Ripley venció a Michin (**) Uncle Howdy venció a Tama Tonga (**) Aleister Black venció a Matt Cardona (**) Alexa Bliss y Charlotte Flair vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: R-Truth y Damian Priest retuvieron ante The Miz y Kit Wilson (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Carmelo Hayes (***)

► Cartelera WWE SmackDown 10 de abril 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 10 de abril 2026 en el SAP Center, en San José, California, (anteriormente llamado San José Arena, Compaq Center at San José y HP Pavilion at San José), coliseo con capacidad para 19,190 personas, y casa de los San Jose Sharks de la NHL.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Viernes 10 de abril de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión USA Network Sede SAP Center, San José, California Capacidad 19,190 espectadores