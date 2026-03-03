Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 9 de marzo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana y entre otras cosas vimos a Penta ganar el Campeonato Intercontinental.

► En el episodio de WWE Raw del 2 de marzo vimos:

  1. Gunther venció a Dragon Lee (*** 1/2)
  2. El Grande Americano Original venció a Rayo Americano (***)
  3. Jimmy Uso venció por DQ a Austin Theory (**)
  4. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta venció a Dominik Mysterio (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 9 de marzo 2026

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 9 de marzo 2026 en el Climate Pledge Arena en Seattle, Washington (anteriormente llamado Washington State Pavilion, Washington State Coliseum, Seattle Center Coliseum, KeyArena at Seattle Center), coliseo con capacidad para 18,300 aficionados y casa de las Seattle Storm de la WNBA.

  • GAUNTLET MATCH PARA DETERMINAR RETADORA AL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Lyra Valkyria vs. Bayley vs. IYO SKY vs. Raquel Rodriguez vs. Asuka vs. Ivy Nile
  • Oba Femi vs. Rusev
Información del Evento
Fecha Lunes 9 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Climate Pledge Arena Seattle, Washington
Capacidad 18,300 espectadores
