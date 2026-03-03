Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 9 de marzo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana y entre otras cosas vimos a Penta ganar el Campeonato Intercontinental.
► En el episodio de WWE Raw del 2 de marzo vimos:
- Gunther venció a Dragon Lee (*** 1/2)
- El Grande Americano Original venció a Rayo Americano (***)
- Jimmy Uso venció por DQ a Austin Theory (**)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta venció a Dominik Mysterio (*** 1/2)
- WWE Raw: Gunther derrota a Dragon Lee con trampa
- WWE Raw: El Original Grande Americano vence a Rayo Americano
- The Usos masacran a Logan Paul y Austin Theory
- WWE Raw: Penta conquista el Campeonato Intercontinental
► Cartelera WWE Raw 9 de marzo 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 9 de marzo 2026 en el Climate Pledge Arena en Seattle, Washington (anteriormente llamado Washington State Pavilion, Washington State Coliseum, Seattle Center Coliseum, KeyArena at Seattle Center), coliseo con capacidad para 18,300 aficionados y casa de las Seattle Storm de la WNBA.
- GAUNTLET MATCH PARA DETERMINAR RETADORA AL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Lyra Valkyria vs. Bayley vs. IYO SKY vs. Raquel Rodriguez vs. Asuka vs. Ivy Nile
- Oba Femi vs. Rusev
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 9 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Climate Pledge Arena Seattle, Washington
|Capacidad
|18,300 espectadores