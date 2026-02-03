Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 9 de febrero 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Xfinity Mobile Arena en Philadelphia, Pensilvania, y entre otras cosas a vimos a Stephanie Vaquer retener el Campeonato Mundial Femenil ante Raquel Rordiguez.

► En el episodio de WWE Raw del 2 de febrero vimos:

Je’Von Evans venció a El Grande Americano (***) Penta venció por conteo fuera a Bronson Reed (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL – PHILADELPHIA STREET FIGHT: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 9 de febrero 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 9 de febrero 2026 en la Rocket Arena en Cleveland, Ohio, (anteriormente Gund Arena y Quicken Loans Arena ), coliseo con capacidad para 19,432 aficionados y casa de los Cleveland Cavaliers.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: The Usos (c) vs. Alpha Academy

Maxxine Dupri vs. Natalya

Inician los combates clasificatorios para Elimination Chamber