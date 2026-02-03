Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 9 de febrero 2026

por
Logo WWE Raw

Este lunes, WWE Raw se emitió desde  la Xfinity Mobile Arena en Philadelphia, Pensilvania, y entre otras cosas a vimos a Stephanie Vaquer retener el Campeonato Mundial Femenil ante Raquel Rordiguez.

► En el episodio de WWE Raw del 2 de febrero vimos:

  1. Je’Von Evans venció a El Grande Americano (***)
  2. Penta venció por conteo fuera a Bronson Reed (***)
  3. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL – PHILADELPHIA STREET FIGHT: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 9 de febrero 2026

Logo WWE Raw

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 9 de febrero 2026 en la Rocket Arena en Cleveland, Ohio,  (anteriormente Gund Arena  y Quicken Loans Arena ), coliseo con capacidad para 19,432 aficionados y casa de los Cleveland Cavaliers.

  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: The Usos (c) vs. Alpha Academy
  • Maxxine Dupri vs. Natalya
  • Inician los combates clasificatorios para Elimination Chamber
