Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 6 de julio 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, New Jersey, y entre otras cosas vimos a Chad Gable vencer a JD McDonagh.
► En el episodio de WWE Raw del 29 de junio vimos:
- Rey Mysterio venció a Ethan Page (***)
- Joe Hendry venció a Austin Theory (** 1/2)
- Jimmy Uso venció a LA Knight (***)
- Raquel Rodríguez venció a Maxxine Dupri (***)
- Chad Gable venció a JD McDonagh (***)
- RAW: Rey Mysterio supera a Ethan Page en complicado combate
- Joe Hendry derrota a Austin Theory tras la celebración de The Street Profits
- Jimmy Uso sorprende a LA Knight tras la intervención de Jey Uso
- Raquel Rodriguez impone su poder ante Maxxine Dupri
- Chad Gable hace rendir a JD McDonagh; Danhausen vuelve a burlarse de The Judgment Day
► Cartelera WWE Raw 6 de julio 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 6 de julio 2026 en la Allstate Arena, en Rosemont, Illinois, coliseo con capacidad para 18,500 personas y casa de los Chicago Wolves de la AHL.
- Segmento de CM Punk
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 6 de julio de 2026
|Hora (CDMX)
|18:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Allstate Arena, Rosemont, Illinois
|Capacidad
|18,500 espectadores