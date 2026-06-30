Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 6 de julio 2026

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Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, New Jersey, y entre otras cosas vimos a Chad Gable vencer a JD McDonagh.

► En el episodio de WWE Raw del 29 de junio vimos:

  1. Rey Mysterio venció a Ethan Page (***)
  2. Joe Hendry venció a Austin Theory (** 1/2)
  3. Jimmy Uso venció a LA Knight (***)
  4. Raquel Rodríguez venció a Maxxine Dupri (***)
  5. Chad Gable venció a JD McDonagh (***)

► Cartelera WWE Raw 6 de julio 2026

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  • Segmento de CM Punk
Información del Evento
Fecha Lunes 6 de julio de 2026
Hora (CDMX) 18:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Allstate Arena, Rosemont, Illinois
Capacidad 18,500 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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