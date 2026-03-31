Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 6 de abril 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Madison Square Garden, en New York City, New York, y entre otras cosas vimos a Logan Paul y Austin Theory ganar el campeonato de parejas.
► En el episodio de WWE Raw del 30 de marzo vimos:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS – LUCHA CALLEJERA AL ESTILO NEW YORK: The Vision vencieron a The Usos (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend vsencieron por DQ a Lyra Valkyria y Bayley (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Kofi Kingston (***)
- Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky (***)
- Logan Paul y Austin Theory nuevos Campeones Mundiales de Parejas
- Lucha de cuatro esquinas por Campeonato Femenil de Parejas en WrestleMania
- Penta defenderá el Campeonato Intercontinental en lucha de esacaleras en WrestleMania
► Cartelera WWE Raw 6 de abril 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 6 de abril 2026 en el Toyota Center, en Houston, Texas, coliseo con capacidad para 18,055 aficionados y casa de los Houston Rockets de la NBA.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 6 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Toyota Center, Houston, Texas,
|Capacidad
|18,055 espectadores