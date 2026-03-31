Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 6 de abril 2026

por
Logo WWE Raw

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Madison Square Garden, en New York City, New York, y entre otras cosas vimos a Logan Paul y Austin Theory ganar el campeonato de parejas.

► En el episodio de WWE Raw del 30 de marzo vimos:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS – LUCHA CALLEJERA AL ESTILO NEW YORK: The Vision vencieron a The Usos (** 1/2)
  2. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend vsencieron por DQ a Lyra Valkyria y Bayley (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Kofi Kingston (***)
  4. Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky (***)

► Cartelera WWE Raw 6 de abril 2026

Logo WWE Raw

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 6 de abril 2026 en el Toyota Center, en Houston, Texas, coliseo con capacidad para 18,055 aficionados y casa de los Houston Rockets de la NBA.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Lunes 6 de abril de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Toyota Center, Houston, Texas,
Capacidad 18,055 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos