Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 6 de abril 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Madison Square Garden, en New York City, New York, y entre otras cosas vimos a Logan Paul y Austin Theory ganar el campeonato de parejas.

► En el episodio de WWE Raw del 30 de marzo vimos:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS – LUCHA CALLEJERA AL ESTILO NEW YORK: The Vision vencieron a The Usos (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend vsencieron por DQ a Lyra Valkyria y Bayley (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Kofi Kingston (***) Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky (***)

► Cartelera WWE Raw 6 de abril 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 6 de abril 2026 en el Toyota Center, en Houston, Texas, coliseo con capacidad para 18,055 aficionados y casa de los Houston Rockets de la NBA.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Lunes 6 de abril de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión Netflix Sede Toyota Center, Houston, Texas, Capacidad 18,055 espectadores