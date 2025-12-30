Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 5 de enero 2026



Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Kia Center, de Orlando, Florida, y entre otras cosas, vimos a The Usos ganar su noveno Campeonato undial de Parejas.

► En el episodio de WWE Raw del 29 de diciembre vimos:

  1. CAMPEONATO MUNDIALL FEMENIL: Stephanie Vaquer retuvo ante Nikki Bella y Raquel Rodriguez (***)
  2. Gunther venció a R-Truth (**)
  3. Rey Mysterio venció por DQ a Austin Theory (**)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos vencieron a AJ Styles y Dragon Lee (***)

► Cartelera WWE Raw 5 de enero 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 5 de enero 2026 en el Barclays Center, en Brooklyn, New York, coliseo con capacidad para 16,000 aficionados y casa de los Brooklyn Nets de la NBA.

  • CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Bron Breakker
  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Rhea Ripley e Iyo Sky
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri (c) vs. Becky Lynch

 

