Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 5 de enero 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Kia Center, de Orlando, Florida, y entre otras cosas, vimos a The Usos ganar su noveno Campeonato undial de Parejas.
► En el episodio de WWE Raw del 29 de diciembre vimos:
- CAMPEONATO MUNDIALL FEMENIL: Stephanie Vaquer retuvo ante Nikki Bella y Raquel Rodriguez (***)
- Gunther venció a R-Truth (**)
- Rey Mysterio venció por DQ a Austin Theory (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos vencieron a AJ Styles y Dragon Lee (***)
- WWE Raw: Stephanie Vaquer retuvo ante Nikki Bella y Raquel Rodríguez
- Gunther derrota a R-Truth que buscaba defender el legado de John Cena
- WWE Raw: Rey Mysterio venció a Austin Theory
- The Usos se coronan como Campeones Mundiales de Parejas
► Cartelera WWE Raw 5 de enero 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 5 de enero 2026 en el Barclays Center, en Brooklyn, New York, coliseo con capacidad para 16,000 aficionados y casa de los Brooklyn Nets de la NBA.
- CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Bron Breakker
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Rhea Ripley e Iyo Sky
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri (c) vs. Becky Lynch