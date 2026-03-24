Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 30 de marzo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts   y entre otras cosas vimos a Penta retener el Campeonato Intercontinental.

► En el episodio de WWE Raw del 23 de marzo vimos:

  1. The Vision vencieron por DQ a The Usos (** 1/2)
  2. Je’Von Evans venció a Grayson Waller (***)
  3. Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Kabuki Warriors (** 1/2)
  4. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Dominik Mysterio (** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 30 de marzo 2026

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 30 de marzo 2026 en el Madison Square Garden, en New York City, New York, coliseo con capacidad para 22,292 aficionados.

  • STREET FIGHT POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos (c) vs. Austin Theory y Logan Paul
  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Lash Legend y Nia Jax (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria
  • IYO SKY vs. Raquel Rodriguez
  • Aparición de Brock Lesnar
Información del Evento
Fecha Lunes 30 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Madison Square Garden, New York City, New York
Capacidad 22,292 espectadores
