Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 23 de febrero 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el FedExForum, en Memphis, Tennessee, y entre otras cosas vimos a Je’Von Evans avanzar al combate Elimination Chamber.

► En el episodio de WWE Raw del 16 de febrero vimos:

The Vision vencieron a LA Knight y The Usos (***) Asuka venció a Bayley y Nattie (***) Penta venció a El Grande Americano (** 1/2) Je’Von Evans venció a Dominik Mysterio y Gunther (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 23 de febrero 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 23 de febrero 2026 en la State Farm Arena, en Atlanta, Georgia, coliseo con capacidad para 15,711 aficionados, y hogar de los Halcones de Atlanta de la NBA.

CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Bronson Reed vs. Jey Uso vs. El Grande Americano Original

Raquel Rodríguez vs. IYO SKY vs. Kairi Sane. Brock Lesnar estará presente

Tributo a AJ Styles

Información del Evento Fecha Lunes 23 de febrero de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión Netflix Sede State Farm Arena, en Atlanta, Georgia Capacidad 15,711 espectadores