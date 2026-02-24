Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 2 de marzo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde la State Farm Arena, en Atlanta, Georgia, y entre otras cosas vimos a Jey Uso avanzar al combate masculino de Elimination Chamber.
► En el episodio de WWE Raw del 23 de febrero vimos:
- Jey Uso venció a Bronson Reed y El Grande Americano Original (** 1/2)
- Nattie venció a Maxxine Dupri (*)
- Je’Von Evans venció a Kofi Kingston (** 1/2)
- Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky y Kairi Sane (***)
► Cartelera WWE Raw 2 de marzo 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 2 de marzo 2026 en el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana, (anteriormente llamado Conseco Fieldhouse y Bankers Life Fieldhouse), coliseo con capacidad para 19,000 aficionados y casa de los Indiana Pacers de la NBA.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Dominik Mysterio (c) vs. Penta
- Dragon Lee vs. Gunther
- Regresa Roman Reings
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 2 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, Indiana
|Capacidad
|19,000 espectadores