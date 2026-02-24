Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 2 de marzo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde la State Farm Arena, en Atlanta, Georgia, y entre otras cosas vimos a Jey Uso avanzar al combate masculino de Elimination Chamber.

► En el episodio de WWE Raw del 23 de febrero vimos:

  1. Jey Uso venció a Bronson Reed y El Grande Americano Original (** 1/2)
  2.  Nattie venció a Maxxine Dupri (*)
  3. Je’Von Evans venció a Kofi Kingston (** 1/2)
  4. Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky y Kairi Sane (***)

► Cartelera WWE Raw 2 de marzo 2026

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 2 de marzo 2026 en el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana, (anteriormente llamado Conseco Fieldhouse y Bankers Life Fieldhouse), coliseo con capacidad para 19,000 aficionados y casa de los Indiana Pacers  de la NBA.

  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Dominik Mysterio (c) vs. Penta
  • Dragon Lee vs. Gunther
  • Regresa Roman Reings
Información del Evento
Fecha Lunes 2 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, Indiana
Capacidad 19,000 espectadores
