Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 2 de marzo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde la State Farm Arena, en Atlanta, Georgia, y entre otras cosas vimos a Jey Uso avanzar al combate masculino de Elimination Chamber.

► En el episodio de WWE Raw del 23 de febrero vimos:

Jey Uso venció a Bronson Reed y El Grande Americano Original (** 1/2) Nattie venció a Maxxine Dupri (*) Je’Von Evans venció a Kofi Kingston (** 1/2) Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky y Kairi Sane (***)

► Cartelera WWE Raw 2 de marzo 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 2 de marzo 2026 en el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana, (anteriormente llamado Conseco Fieldhouse y Bankers Life Fieldhouse), coliseo con capacidad para 19,000 aficionados y casa de los Indiana Pacers de la NBA.

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Dominik Mysterio (c) vs. Penta

Dominik Mysterio (c) vs. Penta Dragon Lee vs. Gunther

Regresa Roman Reings

Información del Evento Fecha Lunes 2 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión Netflix Sede Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, Indiana Capacidad 19,000 espectadores