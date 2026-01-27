Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 2 de febrero 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Scotiabank Arena, de Toronto, Ontario, Canadá, y entre otras cosas, vimos a CM Punk retener el Campeonato Mundial Peso Completo ante AJ Styles.

► En el episodio de WWE Raw del 26 de enero vimos:

  1. Stephanie Vaquer, Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Liv Morgan, Roxanne Perez y Raquel Rodriguez (*** 1/2)
  2. Austin Theory venció a Rey Mysterio (** 1/2)
  3. Alpha Academy vencieron a The New Day, Los Americanos y American Made (***)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo por DQ ante AJ Styles (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 2 de febrero 2026

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 2 de febrero 2026 en la Xfinity Mobile Arena en Philadelphia, Pensilvania (anteriormente llamada como CoreStates Center, First Union Center, Wachovia Center y Wells Fargo Center), coliseo con capacidad para 21,600 aficionados y es la casa de los Philadelphia 76ers de la NBA.

PHILADELPHIA STREET FIGHT POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodriguez

