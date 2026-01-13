Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 19 de enero 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania y entre otras cosas, vimos a Liv Morgan y Roxanne Perez ganar una oportunidad por el Campeonato de Parejas Femenil.

► En el episodio de WWE Raw del 12 de enero vimos:

  1. Je’Von Evans venció a El Bravo Americano (** 1/2)
  2. LUCHA PARA DEFINIR A LAS RETADORAS NÚMERO UNO: Liv Morgan y Roxanne Pérez vencieron a Asuka y Kairi Sane vs. Bayley y Lyra Valkyria (***)
  3. Penta y Dragon Lee vencieron por DQ a Bronson Reed y Austin Theory (*** 1/2)
  4. Gunther venció a AJ Styles (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 19 de enero 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 12 de enero 2026 | AJ Styles vs. Gunther

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 19 de enero 2026 en el SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte, coliseo con capacidad para 11,200 aficionados.

  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Finn Bálor
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch (c) vs. Maxxine Dupri

