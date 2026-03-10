Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 16 de marzo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Climate Pledge Arena en Seattle, Washington y entre otras cosas vimos a Bayley ganar una oportunidad por el Campeonato Intercontinental Femenil.

► En el episodio de WWE Raw del 9 de marzo vimos:

CONTENIDENTE #1; CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE; GAUNTLET MATCH: Bayley venció a Lyra Valkyria, Raquel Rodríguez, Asuka, Iyo Sky e Ivy Nyle (*** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) retuvo ante El Grande Americano (*** 1/2) Oba Femi venció a Rusev (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 16 de marzo 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 16 de marzo 2026 en el Frost Bank Center, de San Antonio, Texas, (anteriormente llamado AT & T Center), arena con capacidad para 18,797 aficionados y casa de los San Antonio Spurs de la NBA.

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL : AJ Lee (c) vs. Bayley

: AJ Lee (c) vs. Bayley Grande Americano Original vs. Grande Americano

Regresa Brock Lesnar

Regresa Roman Reigns

Información del Evento Fecha Lunes 16 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión Netflix Sede Frost Bank Center San Antonio, Texas Capacidad 18,797 espectadores