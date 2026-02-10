Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 16 de febrero 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Rocket Arena en Cleveland, Ohio, y entre otras cosas vimos a The Usos retener el Campeonato Mundial de Parejas.

► En el episodio de WWE Raw del 9 de febrero vimos:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos retuvieron ante Alpha Academy (***) Rhea Ripley venció a Lyra Valkyria e Ivy Nile (*** 1/2) Nattie vs. Maxxine Dupri: doble conteo fuera (**) JeVon Evans y El Grande Americano Original vencieron a Los Americanos (*) LA Knight venció a Penta y Austin Theory (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 16 de febrero 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 16 de febrero 2026 en el FedExForum, en Memphis, Tennessee, coliseo con capacidad para 18,165 aficionados y casa de los Memphis Grizzlies de la NBA.

CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Gunther vs. Je’Von Evans vs. Dominik Mysterio

Gunther vs. Je’Von Evans vs. Dominik Mysterio CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Bayely vs. Asuka vs. Ntalya

Bayely vs. Asuka vs. Ntalya AJ Lee estará presente para hablar de su combate ante Becky Lynch en Elimination Chamber

Información del Evento Fecha Lunes 16 de febrero de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión Netflix Sede FedExForum, en Memphis, Tennessee Capacidad 18,165 espectadores