Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 15 de junio 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Accor Arena en Paris, Francia y entre otras cosas vimos a Penta retener el Campeonato Intercontinental.
► En el episodio de WWE Raw del 8 de junio vimos:
- TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vencio a Becky Lynch, Alexa Bliss y Chelsea Green (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) retuvo ante Lyra Valkyria (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Rey Mysterio (***)
- TORNEO KING OF THE RING: Je’Von Evans venció a Seth Rollins, Talla Tonga y Ricky Saints (***)
- WWE Raw: Liv Morgan, a las semifinales del Queen of the Ring
- WWE Raw: Sol Ruca venció a Lyra Valkyria y retuvo el Campeonato Intercontinental Femenil WWE
- WWE Raw: Penta venció a Rey Mysterio | Chad Gable ayudó a los mexicanos
- WWE Raw: Je’Von Evans, a la semifinal del King of the Ring
► Cartelera WWE Raw 15 de junio 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 15 de junio 2026 en la CFG Bank Arena en Baltimore, Maryland (anteriormente llamado como Royal Farms Arena, Baltimore Arena, Baltimore Civic Center, y 1st Mariner Arena), coliseo que tiene una capacidad para 14,000 personas.
- SEMIFINAL TORNEO KING OF THE RING 2026: Oba Femi vs. Dominik Mysterio
- SEMIFINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026: Liv Morgan vs. Raquel Rodríguez
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 15 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|CFG Bank Arena Baltimore, Maryland
|Capacidad
|14,000 espectadores