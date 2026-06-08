Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 15 de junio 2026

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Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Accor Arena en Paris, Francia y entre otras cosas vimos a Penta retener el Campeonato Intercontinental.

► En el episodio de WWE Raw del 8 de junio vimos:

  1. TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vencio a Becky Lynch, Alexa Bliss y Chelsea Green (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) retuvo ante Lyra Valkyria (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Rey Mysterio (***)
  4. TORNEO KING OF THE RING: Je’Von Evans venció a Seth Rollins, Talla Tonga y Ricky Saints (***)

► Cartelera WWE Raw 15 de junio 2026

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  • SEMIFINAL TORNEO KING OF THE RING 2026: Oba Femi vs. Dominik Mysterio
  • SEMIFINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026: Liv Morgan vs. Raquel Rodríguez
Información del Evento
Fecha Lunes 15 de junio de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede CFG Bank Arena Baltimore, Maryland
Capacidad 14,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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