Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 13 de abril 2026

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Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Toyota Center, en Houston, Texas, y entre otras cosas vimos a Austin Theory vencer a LA Knight.

► En el episodio de WWE Raw del 6 de abril vimos:

  1. Austin Theory venció a LA Knight (**)
  2. Bayley venció a Lash Legend (**)
  3. Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencieron a Los Americanos (***)
  4. Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Michin y B-Fab (**)

► Cartelera WWE Raw 13 de abril 2026

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El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 13 de abril 2026 en el Golden 1 Centeren Sacramento, California, coliseo con capacidad para 17,608 aficionados y casa de los Sacramento Kings de la NBA.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Lunes 13 de abril de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Golden 1 Center, Sacramento, California
Capacidad 17,608 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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