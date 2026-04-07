Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 13 de abril 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Toyota Center, en Houston, Texas, y entre otras cosas vimos a Austin Theory vencer a LA Knight.

► En el episodio de WWE Raw del 6 de abril vimos:

Austin Theory venció a LA Knight (**) Bayley venció a Lash Legend (**) Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencieron a Los Americanos (***) Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Michin y B-Fab (**)

► Cartelera WWE Raw 13 de abril 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 13 de abril 2026 en el Golden 1 Center, en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 17,608 aficionados y casa de los Sacramento Kings de la NBA.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Lunes 13 de abril de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión Netflix Sede Golden 1 Center, Sacramento, California Capacidad 17,608 espectadores