Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 13 de abril 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Toyota Center, en Houston, Texas, y entre otras cosas vimos a Austin Theory vencer a LA Knight.
► En el episodio de WWE Raw del 6 de abril vimos:
- Austin Theory venció a LA Knight (**)
- Bayley venció a Lash Legend (**)
- Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencieron a Los Americanos (***)
- Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Michin y B-Fab (**)
- Logan Paul, Austin Theory y IShowSpeed vs The Usos y LA Knight en Wrestlemania.
- Bayley derrota a Lash Legend rumbo al duelo en WrestleMania
- Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencen a los Americanos | Rey Mysterio se une a WrestleMania
- Rhea Ripley e Iyo Sky vencen pero terminan humilladas
► Cartelera WWE Raw 13 de abril 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 13 de abril 2026 en el Golden 1 Center, en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 17,608 aficionados y casa de los Sacramento Kings de la NBA.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 13 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|Capacidad
|17,608 espectadores