Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 12 de enero 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Barclays Center, en Brooklyn, New York y entre otras cosas, vimos a CM Punk retener el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► En el episodio de WWE Raw del 5 de enero vimos:

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a Kabuki Warriors (*** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch venció a Maxxine Dupri (** 1/2) Liv Morgan venció a Lyra Valkyria (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Bron Breakker (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 12 de enero 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 12 de enero 2026 en el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania. coliseo con capacidad para 15,151 aficionados.

AJ Styles vs. Gunther