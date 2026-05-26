Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 1 de junio 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el The Jerome Schottenstein Center, en el campus de la universidad de Ohio State en Columbus, Ohio, y entre otras cosas vimos a Penta retener el Campeonato Intercontinental WWE.
► En el episodio de WWE Raw del 25 de mayo vimos:
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2)
- Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Judgment Day (** 1/2)
- Seth Rollins venció a Montez Ford (*** 1/2)
- Rey Mysterio venció a Rusev (** 1/2)
- Penta retiene el Campeonato Intercontinental ante Je’Von Evans
- Bayley y Lyra Valkyria derrotan a The Judgment Day
- Seth Rollins derrota a Montez Ford | Austin Theory deja inconsciente a Angelo Dawkins
- Rey Mysterio derrota a Rusev y será el próximo retador de Penta
► Cartelera WWE Raw 1 de junio 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 1 de junio 2026 en la Inalpi Arena en Turín, Italia, coliseo que tiene una capacidad para 18,000 personas.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 1 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Inalpi Arena Turín, Italia.
|Capacidad
|18,000 espectadores