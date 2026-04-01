Primer vistazo: Cartelera WWE NXT Stand & Deliver 2026

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Este martes, WWE NXT se presentó en el Infosys Theatre en el Madison Square Garden y entre otras cosas vimos a Rayo Americano y Bravo Americano ganar e ir por el Campeonato de Parejas.

► En el episodio de WWE NXT del 31 de marzo vimos:

  1. Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2)
  2. CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****)
  3. Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***)
  4.  Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2)
  5. CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)

► Cartelera WWE NXT Stand & Deliver 2026

 

El elenco de WWE NXT estará el sábado 4 de abril 2026 desde el The Factory at The District, en St. Louis, Missouri, arena con capacidad para 3,000 aficionados.

  • CAMPEONATO NXT – FATAL 4-WAY MATCH: Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints vs. Ethan Page vs. Tony D’Angelo
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT – TRIPLE THREAT MATCH: Jacy Jayne (c) vs. Lola Vice vs. Kendal Grey
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Johnny Gargano
  • CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) vs. Los Americanos (Rayo y Bravo Americano)
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe
  • Sol Ruca vs. Zaria
Información del Evento
Fecha Sábado 4 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión Youtube
Sede The Factory at The District, St. Louis, Missouri
Capacidad 3,000 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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