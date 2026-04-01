Primer vistazo: Cartelera WWE NXT Stand & Deliver 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Infosys Theatre en el Madison Square Garden y entre otras cosas vimos a Rayo Americano y Bravo Americano ganar e ir por el Campeonato de Parejas.

► En el episodio de WWE NXT del 31 de marzo vimos:

Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****) Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***) Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)

► Cartelera WWE NXT Stand & Deliver 2026

El elenco de WWE NXT estará el sábado 4 de abril 2026 desde el The Factory at The District, en St. Louis, Missouri, arena con capacidad para 3,000 aficionados.

CAMPEONATO NXT – FATAL 4-WAY MATCH: Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints vs. Ethan Page vs. Tony D’Angelo

Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints vs. Ethan Page vs. Tony D’Angelo CAMPEONATO FEMENIL NXT – TRIPLE THREAT MATCH: J acy Jayne (c) vs. Lola Vice vs. Kendal Grey

acy Jayne (c) vs. Lola Vice vs. Kendal Grey CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Johnny Gargano

Myles Borne (c) vs. Johnny Gargano CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) vs. Los Americanos (Rayo y Bravo Americano)

The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) vs. Los Americanos (Rayo y Bravo Americano) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe

Sol Ruca vs. Zaria

Información del Evento Fecha Sábado 4 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión Youtube Sede The Factory at The District, St. Louis, Missouri Capacidad 3,000 espectadores