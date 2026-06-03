Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 9 de junio 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Tony D’Angelo retener el Campeonato NXT.
► En el episodio de WWE NXT del 2 de junio vimos:
- WWE NXT 2 de junio 2026 | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix
- Zaria venció a Lizzy Rain (*** 1/2)
- OTM venció a The Culling (** 1/2)
- Jackson Drake venció a Tate Wilder (** 1/2)
- CAMPEONATO SPEED: Lexis King retuvo ante Romeo Moreno (** 1/2)
- Darkstate vencieron a Tavion Heighs y Miles Borne (** 1/2)
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Kam Hendrix (*)
- WWE NXT: Zaria venció a Lizzy Rain
- WWE NXT: Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Shawn Spears y Niko Vance
- WWE NXT: Jackson Drake venció a Tate Wilder
- NXT: Lexis King venció a Romeo Moreno y retuvo el Campeonato WWE Speed
- WWE NXT: Dion Lennox y Osiris Griffin vencieron a Myles Borne y Tavion Heights
- WWE NXT: Tony D’Angelo venció a Kam Hendrix y retuvo el Campeonato NXT
► Cartelera WWE NXT 9 de junio 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 9 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Zaria
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL NXT: Kelani Jordan vs, Kendal Grey
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NXT: Naraku vs. Mason Rook
- CONCURSO MR. NXT: Shiloh Hill vs. Tristan Angels
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 9 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores