Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 9 de junio 2026

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Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Tony D’Angelo retener el Campeonato NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 2 de junio vimos:

  • WWE NXT 2 de junio 2026 | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix
  1. Zaria venció a Lizzy Rain (*** 1/2)
  2. OTM venció a The Culling (** 1/2)
  3. Jackson Drake venció a Tate Wilder (** 1/2)
  4. CAMPEONATO SPEED: Lexis King retuvo ante Romeo Moreno (** 1/2)
  5. Darkstate vencieron a Tavion Heighs y Miles Borne (** 1/2)
  6. CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Kam Hendrix (*)

► Cartelera WWE NXT 9 de junio 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 9 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Zaria
  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL NXT: Kelani Jordan vs, Kendal Grey
  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NXT: Naraku vs. Mason Rook
  • CONCURSO MR. NXT: Shiloh Hill vs. Tristan Angels
Información del Evento
Fecha Martes 9 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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