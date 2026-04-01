Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 7 de abril 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Infosys Theatre en el Madison Square Garden y entre otras cosas vimos a Rayo Americano y Bravo Americano ganar e ir por el Campeonato de Parejas.
► En el episodio de WWE NXT del 31 de marzo vimos:
- Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2)
- CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****)
- Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***)
- Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2)
- CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)
- Mike Santana y OTM se imponen a DarkState
- Rayo y Bravo buscarán el Campeonato de Parejas NXT
- NXT: Jaida Parker se impone a Kelani Jordan
- NXT: Keanu Carver, Jasper Troy y Josh Briggs en auténtica guerra
- NXT: Lola Vice vs. Kendal Grey termina sin decisión rumbo a Stand & Deliver
► Cartelera WWE NXT 7 de abril 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 7 de abril 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- TRIPLE THREAT: Jasper Troy vs. Josh Briggs vs. Keanu Carver
- Sol Ruca vs. Izzi Dame
- Inicio del Torneo por el Campeonato WWE Speed Varonil
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 7 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores