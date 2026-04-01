Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 7 de abril 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Infosys Theatre en el Madison Square Garden y entre otras cosas vimos a Rayo Americano y Bravo Americano ganar e ir por el Campeonato de Parejas.

► En el episodio de WWE NXT del 31 de marzo vimos:

Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****) Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***) Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 7 de abril 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 7 de abril 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

TRIPLE THREAT: Jasper Troy vs. Josh Briggs vs. Keanu Carver

Jasper Troy vs. Josh Briggs vs. Keanu Carver Sol Ruca vs. Izzi Dame

Inicio del Torneo por el Campeonato WWE Speed Varonil

Información del Evento Fecha Martes 7 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión The CW Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida Capacidad 400 espectadores