Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 7 de abril 2026

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Este martes, WWE NXT se presentó en el Infosys Theatre en el Madison Square Garden y entre otras cosas vimos a Rayo Americano y Bravo Americano ganar e ir por el Campeonato de Parejas.

► En el episodio de WWE NXT del 31 de marzo vimos:

  1. Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2)
  2. CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****)
  3. Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***)
  4.  Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2)
  5. CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 7 de abril 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 7 de abril 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • TRIPLE THREAT: Jasper Troy vs. Josh Briggs vs. Keanu Carver
  • Sol Ruca vs. Izzi Dame
  • Inicio del Torneo por el Campeonato WWE Speed Varonil
Información del Evento
Fecha Martes 7 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores

 

 

LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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