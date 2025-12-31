Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 6 de enero 2026

por
Logo WWE NXT 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como

► En el episodio de WWE NXT del 30 de diciembre vimos:

  1. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Moose (***)
  2. Jacy Jayne venció a Wren Sinclair (** 1/2)
  3. TORNEO POR EL CAMPEONATO WWE SPEED: Tavion Heights vs. Lexis King (*)
  4. OTM vencieron a Swipe Right (**)
  5. Ricky Saints venció a Je’Von Evans (***)

► Cartelera WWE NXT 6 de enero 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 6 de enero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • CAMPEONATO NXT: Oba Femi (c) vs. Leon Slater
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Kendal Grey
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail (c) vs. Blake Monroe
  • Tatum Paxley vs. Izzi Dame
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos