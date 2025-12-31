Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 6 de enero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como

► En el episodio de WWE NXT del 30 de diciembre vimos:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Moose (***) Jacy Jayne venció a Wren Sinclair (** 1/2) TORNEO POR EL CAMPEONATO WWE SPEED: Tavion Heights vs. Lexis King (*) OTM vencieron a Swipe Right (**) Ricky Saints venció a Je’Von Evans (***)

► Cartelera WWE NXT 6 de enero 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 6 de enero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

CAMPEONATO NXT: Oba Femi (c) vs. Leon Slater

Oba Femi (c) vs. Leon Slater CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Kendal Grey

Jacy Jayne (c) vs. Kendal Grey CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail (c) vs. Blake Monroe

Thea Hail (c) vs. Blake Monroe Tatum Paxley vs. Izzi Dame