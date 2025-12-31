Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 6 de enero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como
► En el episodio de WWE NXT del 30 de diciembre vimos:
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Moose (***)
- Jacy Jayne venció a Wren Sinclair (** 1/2)
- TORNEO POR EL CAMPEONATO WWE SPEED: Tavion Heights vs. Lexis King (*)
- OTM vencieron a Swipe Right (**)
- Ricky Saints venció a Je’Von Evans (***)
► Cartelera WWE NXT 6 de enero 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 6 de enero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi (c) vs. Leon Slater
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Kendal Grey
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail (c) vs. Blake Monroe
- Tatum Paxley vs. Izzi Dame