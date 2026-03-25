Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 31 de marzo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Johnny Gargano ganar un gauntlet match para ser el contendiente #1 al Campeonato Norteamericano.
► En el episodio de WWE NXT del 24 de marzo vimos:
- Wren Sinclair y Kendal Grey vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (****)
- Kelani Jordan venció a Thea Hail (*** 1/2)
- GAUNTLET MATCH; CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Johnny Gargano venció a Jackson Drake, Dion Lennox, Shiloh Hill y Charlie Dempsey (****)
- CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Shawn Spears y Niko Vance (*** 1/2)
- Tony D’Angelo venció por DQ a Ricky Saints (****)
- Kendal Grey y Wren Sinclair se impusieron a Fatal Influence
- Kelani Jordan venció a Thea Hail y luego intentó lesionarla
- Johnny Gargano ganó el Gauntlet Match sin querer: Va por el título Norteamericano NXT
- Los Americanos se convierten en retadores al Campeonato de Parejas NXT
- Tony D’Angelo venció por descalificación a Ricky Starks | Se anuncia Fatal 4 Way por el Campeonato NXT
► Cartelera WWE NXT 31 de marzo 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 31 de marzo 2026 desde el Infosys Theatre en el Madison Square Garden, arena con capacidad para 6,000 aficionados.
- Firma de contrato por el Campeonato de NXT en Stand & Deliver: Ethan Page vs. Ricky Starks vs. Joe Hendry vs. Tony D’Angelo
- OTM y Mike Santana vs. Darkstate
- Lola Vice vs. Kendal Grey
- Jasper Troy vs. Keanu Carver
- Los Americanos vs. Birthright
- Kelani Jordan vs. Jaida Parker
- Cara a cara entreTatum Paxley vs. Blake Monroe
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 31 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Infosys Theatre Madison Square Garden
|Capacidad
|6,000 espectadores