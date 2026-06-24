Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 30 de junio 2026

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Logo WWE NXT 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Arianna Grace vencer a Izzi Dame.

► En el episodio de WWE NXT del 23 de junio vimos:

  1. CAMPEONATO EVOLVE: Aaron Rourke retuvo ante Tristan Angels (** 1/2)
  2. Hank y Tank vencieron a Birthright (** 1/2)
  3. EK Prosper venció a Keanu Carver (** 1/2)
  4. Arianna Grace venció a Izzi Dame (**)
  5. Sean Legacy y Dorian Van Dux vs. The Culling (** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 30 de junio 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 30 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

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Información del Evento
Fecha Martes 30 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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