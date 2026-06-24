Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 30 de junio 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Arianna Grace vencer a Izzi Dame.
► En el episodio de WWE NXT del 23 de junio vimos:
- CAMPEONATO EVOLVE: Aaron Rourke retuvo ante Tristan Angels (** 1/2)
- Hank y Tank vencieron a Birthright (** 1/2)
- EK Prosper venció a Keanu Carver (** 1/2)
- Arianna Grace venció a Izzi Dame (**)
- Sean Legacy y Dorian Van Dux vs. The Culling (** 1/2)
- NXT: Aaron Rourke retuvo ante Tristan Angels el Campeonato WWE EVOLVE
- NXT: Hank & Tank derrotaron a BirthRight (Uriah Connors y Channing Lorenzo)
- NXT: EK Prosper venció de manera sorpresiva a Keanu Carver
- NXT: Arianna Grace venció a Izzi Dame en el torneo WWE Speed
- NXT: Tras perder con Sean Legacy y Dorian Van Dux, Niko Vance traicionó a Shawn Spears
► Cartelera WWE NXT 30 de junio 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 30 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 30 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores