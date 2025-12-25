Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 30 de diciembre 2025

por
Logo WWE NXT 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como Moose apareció para retar a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano.

► En el episodio de WWE NXT del 23 de diciembre vimos:

  1. Lola Vice venció a Izzi Dame (** 1/2)
  2.  Tavion Heights venció a Eli Knight (**)
  3. CHRISTMAS CHAOS: Shiloh Hill y Skylar Raye vs. Stacks y Arianna Grace (***)
  4. Lexis King venció a Andre Chase (**)
  5. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green vs. Sol Ruca (** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 30 de diciembre 2025

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 30 de diciembre 2025 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • Je’Von Evans vs. Ricky Saints
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Moose
  • Jacy Jayne vs. Wren Sinclair
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos