Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 30 de diciembre 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como Moose apareció para retar a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano.
► En el episodio de WWE NXT del 23 de diciembre vimos:
- Lola Vice venció a Izzi Dame (** 1/2)
- Tavion Heights venció a Eli Knight (**)
- CHRISTMAS CHAOS: Shiloh Hill y Skylar Raye vs. Stacks y Arianna Grace (***)
- Lexis King venció a Andre Chase (**)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green vs. Sol Ruca (** 1/2)
► Cartelera WWE NXT 30 de diciembre 2025
El elenco de WWE NXT estará el martes 30 de diciembre 2025 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- Je’Von Evans vs. Ricky Saints
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Moose
- Jacy Jayne vs. Wren Sinclair