Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 30 de diciembre 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como Moose apareció para retar a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano.

► En el episodio de WWE NXT del 23 de diciembre vimos:

Lola Vice venció a Izzi Dame (** 1/2) Tavion Heights venció a Eli Knight (**) CHRISTMAS CHAOS: Shiloh Hill y Skylar Raye vs. Stacks y Arianna Grace (***) Lexis King venció a Andre Chase (**) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green vs. Sol Ruca (** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 30 de diciembre 2025

El elenco de WWE NXT estará el martes 30 de diciembre 2025 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Je’Von Evans vs. Ricky Saints

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Moose

Jacy Jayne vs. Wren Sinclair