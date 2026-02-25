Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 3 de marzo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Myles Borne ganar el Campeonato Norteamericano.

► En el episodio de WWE NXT del 24 de febrero vimos:

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Brad Baylor y Ricky Smokes vencieron a Osiris Griffin y Saquon Shugars (*** 1/2) Keanu Carver venció a Sean Legacy (*** 1/2) CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur venció a Jasper Troy y Eli Knight (*****) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) retuvo ante Sol Ruca (***) TORNEO WWE SPEED: Thea Hail venció a Blake Monroe (***) Uriah Connors venció a Kale Dixon (*) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne venció a Ethan Page (****)

► Cartelera WWE NXT 3 de marzo 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 3 de marzo 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

No se han anunciado combates

Información del Evento Fecha Martes 3 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión The CW Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida Capacidad 400 espectadores