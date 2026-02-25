Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 3 de marzo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Myles Borne ganar el Campeonato Norteamericano.
► En el episodio de WWE NXT del 24 de febrero vimos:
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Brad Baylor y Ricky Smokes vencieron a Osiris Griffin y Saquon Shugars (*** 1/2)
- Keanu Carver venció a Sean Legacy (*** 1/2)
- CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur venció a Jasper Troy y Eli Knight (*****)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) retuvo ante Sol Ruca (***)
- TORNEO WWE SPEED: Thea Hail venció a Blake Monroe (***)
- Uriah Connors venció a Kale Dixon (*)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne venció a Ethan Page (****)
- The Vanity Project vencen a DarkState y se coronan como nuevos Campeones de Parejas NXT
- ¡Una bestia! Keanu Carver destrozó a Sean Legacy
- ¡Sorpresa! Elio LeFleur se corona como el nuevo Campeón WWE Speed
- Zaria traiciona a Sol Ruca para que Jacy Jayne siga reinando
- Thea Hail vence a Blake Monroe en el torneo WWE Speed
- Duro golpe para Chase U: Kale Dixon no pudo contra Uriah Connors
- Myles Borne vence a Ethan Page y conquista el Campeonato Norteamericano NXT
► Cartelera WWE NXT 3 de marzo 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 3 de marzo 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- No se han anunciado combates
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 3 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores