Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 3 de marzo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Myles Borne ganar el Campeonato Norteamericano.

► En el episodio de WWE NXT del 24 de febrero vimos:

  1. CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Brad Baylor y Ricky Smokes vencieron a Osiris Griffin y Saquon Shugars (*** 1/2) 
  2. Keanu Carver venció a Sean Legacy (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur venció a Jasper Troy y Eli Knight (*****)
  4. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) retuvo ante Sol Ruca (***)
  5. TORNEO WWE SPEED: Thea Hail venció a Blake Monroe (***)
  6. Uriah Connors venció a Kale Dixon (*)
  7. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne venció a Ethan Page (****)

► Cartelera WWE NXT 3 de marzo 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 3 de marzo 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • No se han anunciado combates
Información del Evento
Fecha Martes 3 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores
