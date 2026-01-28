Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 3 de febrero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos a Darkstate retener el Campeonato de Parejas ante OTM.
► En el episodio de WWE NXT del 27 de enero vimos:
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate retuvieron ante OTM (** 1/2)
- Jaida Parker venció a Nikkita Lyons (** 1/2)
- Dion Lennox venció a Miles Borne (** 1/2)
- Lexis King venció a Tavion Heights (**)
- Thea Hail venció a Zaria (** 1/2)
- Keanu Carver vs. Andre Chase (**)
► Cartelera WWE NXT 3 de febrero 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 3 de febrero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- COMBATE DE ESCALERAS POR EL CAMPEONATO NXT: Keanu Carver vs. Dion Lennox vs. Joe Hendry vs. Jackson Drake vs. Ricky Saints vs. Shiloh Hill vs. Sean Legacy
- CAMPEONATO DE PAREJAS DE KNOCKOUT TNA: The elegance Brand (c) vs. Zaruca
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame (c) vs. Thea Hail vs. Lola Vice
Tony D’Angelo aparecerá para explicar sus acciones