Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 27 de enero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos a Ethan Page retener el Campeonato Norteamericano ante Elio LeFleur.

► En el episodio de WWE NXT del 20 de enero vimos:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Elio LeFleur (***) Shiloh Hill venció a Josh Briggs (** 1/2) Vanity Project vencieron a Chase U (**) Sean Legacy vs. Eli Knight (**) Zaria y Sol Ruca vencieron a Fatal Influence y Wren Sinclair y Kendal Grey (***)

► Cartelera WWE NXT 27 de enero 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 27 de enero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

COMBATE CLASIFICATORIO PARA LUCHA DE ESCALERAS DE SEIS HOMBRES POR EL CAMPEONATO NXT: Jackson Drake vs. Joe Hendry

Jackson Drake vs. Joe Hendry COMBATE CLASIFICATORIO PARA LUCHA DE ESCALERAS DE SEIS HOMBRES POR EL CAMPEONATO NXT: Keanu Carver vs. Andre Chase

Keanu Carver vs. Andre Chase COMBATE CLASIFICATORIO PARA LUCHA DE ESCALERAS DE SEIS HOMBRES POR EL CAMPEONATO NXT: Myles Borne vs. Dion Lennox