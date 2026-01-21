Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 27 de enero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos a Ethan Page retener el Campeonato Norteamericano ante Elio LeFleur.
► En el episodio de WWE NXT del 20 de enero vimos:
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Elio LeFleur (***)
- Shiloh Hill venció a Josh Briggs (** 1/2)
- Vanity Project vencieron a Chase U (**)
- Sean Legacy vs. Eli Knight (**)
- Zaria y Sol Ruca vencieron a Fatal Influence y Wren Sinclair y Kendal Grey (***)
► Cartelera WWE NXT 27 de enero 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 27 de enero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- COMBATE CLASIFICATORIO PARA LUCHA DE ESCALERAS DE SEIS HOMBRES POR EL CAMPEONATO NXT: Jackson Drake vs. Joe Hendry
- COMBATE CLASIFICATORIO PARA LUCHA DE ESCALERAS DE SEIS HOMBRES POR EL CAMPEONATO NXT: Keanu Carver vs. Andre Chase
- COMBATE CLASIFICATORIO PARA LUCHA DE ESCALERAS DE SEIS HOMBRES POR EL CAMPEONATO NXT: Myles Borne vs. Dion Lennox