Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 24 de marzo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el 713 Music Hall en Houston, Texas, y entre otras cosas vimos a Wren Sinclair ganar el Campeonato Speed Femenil.
► En el episodio de WWE NXT del 17 de marzo vimos:
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Sol Ruca y Zaria (***)
- Los Americanos vencieron a Vanity Project (*** 1/2)
- CAMPEONATO SPEED: Wren Sinclair venció a Fallon Henley (** 1/2)
- Birthright vencieron a Hank y Tank (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT – LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley retuvo ante Izzi Dame (***)
Tatum Paxley retuvo el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Izzi Dame en lucha en jaula | Blake Monroe la atacó
► Cartelera WWE NXT 24 de marzo 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 24 de marzo 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- Tony D’Angelo vs. Ricky Saints
- GAUNTLET ELIMINATOR PARA SER CONTENDIENTE AL CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Luchadores por determinar
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 24 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores