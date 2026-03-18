Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 24 de marzo 2026

por
Logo WWE NXT 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en el 713 Music Hall en Houston, Texas, y entre otras cosas vimos a Wren Sinclair ganar el Campeonato Speed Femenil.

► En el episodio de WWE NXT del 17 de marzo vimos:

  1. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Sol Ruca y Zaria (***)
  2. Los Americanos vencieron a Vanity Project (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO SPEED: Wren Sinclair venció a Fallon Henley (** 1/2)
  4. Birthright vencieron a Hank y Tank (** 1/2)
  5. CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT – LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley retuvo ante Izzi Dame (***)

► Cartelera WWE NXT 24 de marzo 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 24 de marzo 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • Tony D’Angelo vs. Ricky Saints
  • GAUNTLET ELIMINATOR PARA SER CONTENDIENTE AL CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Luchadores por determinar
Información del Evento
Fecha Martes 24 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos