Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 24 de febrero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Ethan Page retener el Campeonato Norteamericano.
► En el episodio de WWE NXT del 17 de febrero vimos:
- Kelani Jordan venció a Lola Vice (***)
- Tony D’Angelo venció a Cutler James (**)
- The Vanity Project vencieron a OTM, Hank y Tank y The Culling (** 1/2)
- Elio LeFleur vs. Eli Knight: empate (***)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)
► Cartelera WWE NXT 24 de febrero 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 24 de febrero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- TRIPLE AMENAZA POR EL CAMPEONATO SPEED: Jasper Troy (c) vs. Elio LeFleur vs. Eli Knight
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Sol Ruca
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Osiris Griffin & Saquon Shugars) (c) vs. Vanity Project (Brad Baylor & Ricky Smokes)
- Keanu Carver vs. Sean Legacy
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Myles Borne
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 24 de febrero de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores