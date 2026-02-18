Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 24 de febrero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Ethan Page retener el Campeonato Norteamericano.

► En el episodio de WWE NXT del 17 de febrero vimos:

  1. Kelani Jordan venció a Lola Vice (***)
  2. Tony D’Angelo venció a Cutler James (**)
  3. The Vanity Project vencieron a OTM, Hank y Tank y The Culling (** 1/2)
  4. Elio LeFleur vs. Eli Knight: empate (***)
  5. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 24 de febrero 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 24 de febrero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • TRIPLE AMENAZA POR EL CAMPEONATO SPEED: Jasper Troy (c) vs. Elio LeFleur vs. Eli Knight
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Sol Ruca
  • CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Osiris Griffin & Saquon Shugars) (c) vs. Vanity Project (Brad Baylor & Ricky Smokes)
  • Keanu Carver vs. Sean Legacy
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Myles Borne
Información del Evento
Fecha Martes 24 de febrero de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores
