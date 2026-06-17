Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 23 de junio 2026

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Logo WWE NXT 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Nattie vencer a Jaida Parker.

► En el episodio de WWE NXT del 16 de junio vimos:

  1. Tavion Heights venció a Jackson Drake (** 1/2)
  2. Izzi Dame venció a Thea Hail (**)
  3. Nattie venció a Jaida Parker(***)
  4. Arianna Grace venció a Layla Diggs (* 1/2)

► Cartelera WWE NXT 23 de junio 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 23 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • CAMPEONATO WWE EVOLVE: Aaron Rourke (c) vs. Tristan Angels
  • Hank Walker y Tank Ledger vs. BirthRight
  • Keanu Carver vs. EK Prosper
  • Dorian Van Dux & Sean Legacy vs. The Culling (Shawn Spears & Niko Vance)
  • CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL SPEED: Arianna Grace vs. Izzi Dame
  • CARA A CARA: Saquon Shugars y Dion Lennox
  • FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Tony D’Angelo y Naraku
  • FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Lola Vice y Kendal Grey
Información del Evento
Fecha Martes 23 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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