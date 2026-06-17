Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 23 de junio 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Nattie vencer a Jaida Parker.
► En el episodio de WWE NXT del 16 de junio vimos:
- Tavion Heights venció a Jackson Drake (** 1/2)
- Izzi Dame venció a Thea Hail (**)
- Nattie venció a Jaida Parker(***)
- Arianna Grace venció a Layla Diggs (* 1/2)
- NXT: Arianna Grace venció a Layla Diggs
- NXT: Nattie venció a Jaida Parker
- NXT: Izzi Dame venció a Thea Hail y va por el Campeonato Femenil WWE Speed
- NXT: Tavion Heights venció a Jackson Drake y va por el Campeonato Norteamericano
► Cartelera WWE NXT 23 de junio 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 23 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- CAMPEONATO WWE EVOLVE: Aaron Rourke (c) vs. Tristan Angels
- Hank Walker y Tank Ledger vs. BirthRight
- Keanu Carver vs. EK Prosper
- Dorian Van Dux & Sean Legacy vs. The Culling (Shawn Spears & Niko Vance)
- CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL SPEED: Arianna Grace vs. Izzi Dame
- CARA A CARA: Saquon Shugars y Dion Lennox
- FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Tony D’Angelo y Naraku
- FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Lola Vice y Kendal Grey
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 23 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores