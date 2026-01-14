Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 20 de enero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos a Stacks retener su Campeonato Internacional TNA sobre Shiloh Hill.

► En el episodio de WWE NXT del 13 de enero vimos:

  1. Lola Vice venció a Kelani Jordan (***)
  2. CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy retuvo ante Tavion Heights (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)
  4. SIN DESCALIFICACION: Joe Hendry venció a Dion Lennox (***)

► Cartelera WWE NXT 20 de enero 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 13 de enero 2026 | Lola Vice vs. Kelani Jordan

El elenco de WWE NXT estará el martes 20 de enero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • COMBATE CLASIFICATORIO PARA LUCHA DE ESCALERAS DE SEIS HOMBRES POR EL CAMPEONATO NXT: Josh Briggs vs. Shiloh Hill.
  • COMBATE CLASIFICATORIO PARA LUCHA DE ESCALERAS DE SEIS HOMBRES POR EL CAMPEONATO NXT: Eli Knight vs. Sean Legacy.
  • TRIPLE AMENAZA POR UNA OPORTUNIDA AL CAMPEONATO DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: ZaRuca (Sol Ruca y Zaria) vs. Wren QCC (Kendal Grey y Wren Sinclair) vs. Fatal Influence (Fallon Henley y Lainey Reid).
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Elio Lefleur
