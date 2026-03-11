Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 17 de marzo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Wren Sinclair ganar una oportunidad por el Campeonato Speed Femenil.
► En el episodio de WWE NXT del 10 de marzo vimos:
- Sean Leagacy y Eli Knight vencieron a Jasper Troy (***)
- Lexis King y Uriah Connors vencieron a Charlie Dempsey y Tavion Heights (** 1/2)
- Sol Ruca venció a Lainey Reid (***)
- Wren Sinclair venció a Thea Hail (**)
- Ethan Page y Ricky Saints vencieron a Joe Hendry y Miles Borne (***)
- WWE NXT: Eli Knight y Sean Legacy ganan triple amenaza
- WWE NXT: Lexis King y Uriah Connors vencieron a Charlie Dempsey y Tavion Heights
- WWE NXT: Sol Ruca venció a Lainey Reid
- WWE NXT: Wren Sinclair, retadora al Campeonato Femenil WWE Speed
- WWE NXT: Ricky Saints y Ethan Page vencieron a Joe Hendry y Myles Borne
► Cartelera WWE NXT 17 de marzo 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 17 de marzo 2026 desde el 713 Music Hall en Houston, Texas, arena con capacidad para 5,000 aficionados.
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Zaria vs. Sol Ruca
- CAMPEONATO SPEED FEMENIL: Fallon Henley (c) vs. Wren Sinclair
- COMBATE EN JAULA DE ACERO POR EL CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Izzi Dame
- TORNEO PARA SER CONTENDIENTE AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank y Tank vs. BirthRight
- Vanity Project vs. Los Americanos
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 17 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|713 Music Hall, Houston, Texas,
|Capacidad
|5,000 espectadores