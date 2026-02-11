Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 17 de febrero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Sol Ruca ganar una oportunidad por el Campeonato Femenil NXT.
► En el episodio de WWE NXT del 10 de febrero vimos:
- Jaida Parker vs. Blake Monroe: doble conteo fuera (**)
- Eli Knight venció a Josh Briggs (**)
- CAMPEONATO NXT: Joe Hendry retuvo ante Jackson Drake (** 1/2)
- Vanity Project vencieron a Hank y Tank (***)
- Sol Ruca y Zaria vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***)
- WWE NXT: Jaida Parker atacó brutalmente a Blake Monroe
- WWE NXT: Eli Knight venció a Josh Briggs y va a la final con Elio LeFleur
- WWE NXT: Joe Hendry retuvo el Campeonato NXT y fue atacado por Ricky Saints
- WWE NXT: The Vanity Project venció a Hank Walker y Tank Ledger
- WWE NXT: Sol Ruca nueva retadora de Jacy Jayne por el Campeonato Femenil NXT
► Cartelera WWE NXT 17 de febrero 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 17 de febrero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill
- FATAL 4 WAY POR SER CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank & Tank vs. Bronco Nima y Lucien Price vs. Shaw Spears y Niko Vance vs. Vanity Project
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO SPEED: Elio LeFleur vs. Eli Knight
- Tony D’ Angelo cs. Cutler James
- Kelani Jordan vs. Lola Vice
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 17 de febrero de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores