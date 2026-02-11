Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 17 de febrero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Sol Ruca ganar una oportunidad por el Campeonato Femenil NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 10 de febrero vimos:

  1. Jaida Parker vs. Blake Monroe: doble conteo fuera (**)
  2. Eli Knight venció a Josh Briggs (**)
  3. CAMPEONATO NXT: Joe Hendry retuvo ante Jackson Drake (** 1/2)
  4. Vanity Project vencieron a Hank y Tank (***)
  5. Sol Ruca y Zaria vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***)

► Cartelera WWE NXT 17 de febrero 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 17 de febrero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill
  • FATAL 4 WAY POR SER CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank & Tank vs. Bronco Nima y Lucien Price vs. Shaw Spears y Niko Vance vs. Vanity Project
  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO SPEED: Elio LeFleur vs. Eli Knight
  • Tony D’ Angelo cs. Cutler James
  • Kelani Jordan vs. Lola Vice
Información del Evento
Fecha Martes 17 de febrero de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores
