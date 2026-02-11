Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 17 de febrero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Sol Ruca ganar una oportunidad por el Campeonato Femenil NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 10 de febrero vimos:

Jaida Parker vs. Blake Monroe: doble conteo fuera (**) Eli Knight venció a Josh Briggs (**) CAMPEONATO NXT: Joe Hendry retuvo ante Jackson Drake (** 1/2) Vanity Project vencieron a Hank y Tank (***) Sol Ruca y Zaria vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***)

► Cartelera WWE NXT 17 de febrero 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 17 de febrero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill

FATAL 4 WAY POR SER CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank & Tank vs. Bronco Nima y Lucien Price vs. Shaw Spears y Niko Vance vs. Vanity Project

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO SPEED: Elio LeFleur vs. Eli Knight

Tony D' Angelo cs. Cutler James

Kelani Jordan vs. Lola Vice

Información del Evento Fecha Martes 17 de febrero de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión The CW Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida Capacidad 400 espectadores