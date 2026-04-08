Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 14 de abril 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Izzi Dame vencer a Sol Ruca.
► En el episodio de WWE NXT del 7 de abril vimos:
- Izzi Dame venció a Sol Ruca (***)
- Keanu Carver venció a Jasper Troy y Josh Briggs (***)
- Joe Hendry, Ricky Saints, Ethan Page y Tony D’Angelo vencieron a a Osiris Griffin, Cutler James, Dion Lennox y Saquion Shugars (****)
- PRIMERA RONDA TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Chazz ‘Starboy’ Hall (*** 1/2)
- Blake Monroe y Jackson Drake vencieron a Tatum Paxley y Shiloh Hill (****)
► Cartelera WWE NXT 14 de abril 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 14 de abril 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Ethan Page
CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Jacy Jayne
Jaida Parker vs. Kelani Jordan
TORNEO WWE SPEED: EK Prosper vs. Dorian Van Dux
Concierto de Joe Hendry
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 14 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores