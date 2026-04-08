Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 14 de abril 2026

por
Logo WWE NXT 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Izzi Dame vencer a Sol Ruca.

► En el episodio de WWE NXT del 7 de abril vimos:

  1. Izzi Dame venció a Sol Ruca (***)
  2. Keanu Carver venció a Jasper Troy y Josh Briggs (***)
  3. Joe Hendry, Ricky Saints, Ethan Page y Tony D’Angelo vencieron a a Osiris Griffin, Cutler James, Dion Lennox y Saquion Shugars (****)
  4. PRIMERA RONDA TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Chazz ‘Starboy’ Hall (*** 1/2)
  5. Blake Monroe y Jackson Drake vencieron a Tatum Paxley y Shiloh Hill (****)

► Cartelera WWE NXT 14 de abril 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 14 de abril 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Ethan Page
CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Jacy Jayne
Jaida Parker vs. Kelani Jordan
TORNEO WWE SPEED: EK Prosper vs. Dorian Van Dux
Concierto de Joe Hendry

Información del Evento
Fecha Martes 14 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos